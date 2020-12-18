Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Экхофф преодолела дистанцию за 19 минут 38,0 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Второе место заняла норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, не допустившая промахов. Тройку призёров замкнула ещё она представительница Норвегии — Марте Олсбю-Ройселанн, допустившая один промах.

Лучшей из россиянок стала ни разу не промахнувшаяся Евгения Павлова — 18-е место. Её отставание от победительницы составило 1 минуту 5,3 секунды.

Анастасия Гореева с одним промахом заняла 24-е место. Татьяна Акимова, впервые выступившая на Кубке мира после возвращения в спорт после беременности, с двумя промахами финишировала 33-й. Светлана Миронова с тремя промахами стала 39-й, а Ульяна Кайшева также с тремя промахами — 48-й. Ирина Казакевич допустила четыре промаха и заняла 61-е место.

Ранее сообщалось, что Стурла Холм Легрейд выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене.