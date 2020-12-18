Польховский прокомментировал результаты женского спринта на этапе КМ в Хохфильцене

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал результаты россиян в спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«Если мы хотим делать шаги вперёд, то должны подключать молодых ребят, которые будут создавать конкуренцию. Пытаемся сейчас делать так, чтобы спортсмены не зацикливались и выходили на старт и наслаждались гонкой. Девочки проиграли ногами около 50 секунд — минуты, это много, есть над чем работать. Но в большей степени провалили стрельбу. Сейчас уже ничего не исправить. Только правильно психологически настраиваться перед гонками», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».

Лучшей из россиянок стала ни разу не промахнувшаяся Евгения Павлова — 18-е место. Её отставание от победительницы составило 1 минуту 5,3 секунды. Анастасия Гореева с одним промахом заняла 24-е место. Татьяна Акимова, впервые выступившая на Кубке мира после возвращения в спорт после беременности, с двумя промахами финишировала 33-й. Светлана Миронова с тремя промахами стала 39-й, а Ульяна Кайшева также с тремя промахами — 48-й. Ирина Казакевич допустила четыре промаха и заняла 61-е место.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону обновила антирекорд — 35 гонок Кубка мира без медалей.