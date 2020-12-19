Биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ, Акимова — 29-я
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Её результат составил 27 минут и 32,5 секунды, она пробежала один штрафной круг.
Второе место заняла шведка Ханна Эберг (отставание 25,7 секунды, два промаха). Бронза в активе ещё одной норвежки — Ингрид Тандревольд.
Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова. У неё два штрафных круга, 2.48,1 отставания и 29-е место.
Ранее сообщалось, что норвежец Стурла Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.