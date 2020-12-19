Биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ, Акимова — 29-я

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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ, Акимова — 29-я
  • © Christian Einecke via www.imago-/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Её результат составил 27 минут и 32,5 секунды, она пробежала один штрафной круг.

Второе место заняла шведка Ханна Эберг (отставание 25,7 секунды, два промаха). Бронза в активе ещё одной норвежки — Ингрид Тандревольд.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова. У неё два штрафных круга, 2.48,1 отставания и 29-е место.

Ранее сообщалось, что норвежец Стурла Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

 

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