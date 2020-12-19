Легрейд выиграл гонку преследования на этапе КМ, россияне не вошли в топ-15

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Спортсмен преодолел дистанцию за 29 минут и 21,6 секунды, пробежав один штрафной круг. Второе место занял француз Эмильен Жаклен (отставание 22,2 секунды, 0 штрафных кругов). Бронзу забрал норвежец Йоханнес Бё (22,6/3).

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев. Он — 18-й (1.51,2/0). У Логинова 2.13,9 отставания, три штрафных круга и 22-е место.

Ранее сообщалось, что Легрейд победил в спринте на этапе в Хохфильцене, а россияне не вошли в топ-10.