Польховский прокомментировал решение CAS по делу WADA и РУСАДА

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Нерадостное решение для нас. На данный момент спортсмены все чистые, работают честно, добросовестно. Конечно, хотели бы выступать с флагом и гимном. Но раз принято такое решение, мы должны ему следовать. Всё в порядке, у нас есть цели и задачи, мы двигаемся вперёд», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что Себастьян Самуэльссон назвал странным решение CAS в отношении российских спортсменов.