Акимова — о своей первой гонке на КМ после паузы в карьере: форма неплохая, начинаем разгоняться

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Россиянка Татьяна Акимова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Акимова — о своей первой гонке на КМ после паузы в карьере: форма неплохая, начинаем разгоняться
  • © РИА Новости / Наталья Горшкова

«Погода хорошая, настроение тоже. Я довольно аккуратно начинала, потому что высота здесь коварная. Проблемы на стойке? Надо было мне всё-таки не затягивать с выстрелами и работать в своём режиме. Конечно, я понимаю характер своих ошибок. В принципе, форма неплохая, начинаем разгоняться. Перерыв получился значительным, но у меня были приятные хлопоты. Здесь появилось много новых, молодых спортсменок», — приводит слова Акимовой «Матч ТВ».

По итогам спринта Акимова, впервые выступившая на Кубке мира после возвращения в спорт после беременности, с двумя промахами финишировала 33-й, проиграв победительнице 1 минуту 32,0 секунды.

Ранее Валерий Польховский прокомментировал результаты женского спринта на этапе КМ в Хохфильцене.

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