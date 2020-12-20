Непокорная стойка: два промаха стоили Логинову медали в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене завершился четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Впервые в сезоне были разыграны медали в масс-старте. У Александра Логинова был реальный шанс побороться за победу, однако два промаха на стойке отбросили его на десятое место. Кроме него, в первую двадцатку попал только Матвей Елисеев. А Ирина Казакевич — единственная россиянка, участвовавшая в женской гонке, — финишировала 24-й.

По итогам четырёх этапов Кубка мира по биатлону сборная России так и не смогла завоевать ни одной награды. После прошедших в воскресенье масс-стартов безмедальная серия команды достигла 39 гонок. При этом у Александра Логинова был отличный шанс исправить ситуацию, однако его подвела стрельба стоя.

Скорость Логинова и проблемы Гараничева

Изначально в первой гонке сезона с общего старта должны были выступить три российских спортсмена. Александр Логинов и Матвей Елисеев заслужили это право по положению в зачёте Кубка мира, а Евгений Гараничев — по результатам спринта в Хохфильцене. Но в последний момент к ним присоединился Эдуард Латыпов, который был первым запасным и заменил норвежца Эрлена Бьонтегорда, снявшегося с соревнований.

Уже на первом круге стало ясно, как российские биатлонисты были готовы к борьбе на дистанции. Логинов почувствовал себя уверенно в большой группе и поддерживал темп, заданный лидерами. Гараничев же быстро опустился в хвост пелотона, Елисеев и Латыпов присоединились к нему чуть позже.

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Первая стрельба лёжа позволила Гараничеву и Елисееву задержаться в основной группе участников вместе с Логиновым. Все они вернулись на дистанцию в пределах десяти секунд от словенца Якова Фака, в то время как Латыпов одну мишень не закрыл. Но дальше борьбу с лидерами вёл только Логинов. Он бежал бок о бок с норвежскими биатлонистами, Елисеев старался держаться рядом, а Гараничев опустился в конец второго десятка.

Промах на второй стрельбе отбросил Елисеева на 20-е место, а у остальных россиян лёжка сложилась удачно. Логинов остался в лидерской группе, которая сократилась до 12 человек, а Гараничев поднялся на 13-ю позицию. После возвращения на дистанцию Логинов некоторое время даже шёл первым, ведя за собой остальных участников.

Но дальше чемпиона мира ждала стрельба стоя, с которой у него продолжаются проблемы. В последний раз Логинов был точен на двух рубежах в стойке больше года назад, на этапе КМ-2019/20 в Хохфильцене. В этот раз он заработал два штрафных круга. Гараничев третью стрельбу прошёл чисто, но из самых точных биатлонистов он бежал медленнее всех и даже не входил в первую десятку.

При этом ходом Логинов смотрелся великолепно, на уровне самых быстрых участников. Когда он закрыл все мишени на заключительном рубеже, то проигрывал лидирующему шведу Мартину Понсилуоме всего 36 секунд — примерно столько россиянин и оставил на штрафных кругах. Как показала финальная часть гонки, один промах теоретически позволял бы Логинову бороться за бронзу, но он финишировал десятым, не превзойдя свой лучший результат сезона. По чистой скорости Александр стал пятым.

Гараничев только на четвёртой стрельбе допустил промах, который окончательно лишил смысла его борьбу на дистанции. В итоге он финишировал 21-м, сразу позади Елисеева, который не закрыл три мишени. Латыпов показал 23-й результат и заработал несколько кубковых очков.

На какое место мог бы рассчитывать Логинов с чистой стрельбой, наглядно показал немец Арнд Пайффер, который на финише смог сдержать Мартина Понсилуому. Для немецких биатлонистов эта победа стала первой за год. Бронзу взял Тарьей Бё, который не допустил, чтобы норвежцы впервые в этом сезоне оказались не на пьедестале почёта в мужских соревнованиях.

Пять промахов Казакевич и несостоявшийся хет-трик Экхофф

В женском масс-старте представительство сборной России было очень скромным. Стать участницей гонки удалось только Ирине Казакевич, которая в спринте была 61-й и даже не пробилась в субботнюю гонку преследования. Впрочем, вынужденный день отдыха вполне мог помочь ей справиться с некоторыми соперницами, для которых график из трёх гонок за три дня был тяжеловат.

Поначалу Казакевич действительно смотрелась неплохо и из хвоста общей группы переместилась в середину. Первую стрельбу лёжа россиянка даже начала одной из первых. Но на третьем выстреле 23-летняя спортсменка допустила ошибку и стала одной из 19 участниц гонки, заработавших хотя бы один штрафной круг.

Дальше Ирина уже не торопилась на дистанции и ко второй стрельбе пропустила вперёд нескольких соперниц, у которых промахов было больше. Но со второй попытки чисто отработать лёжку она тоже не смогла. Россиянка опустилась на 27-е место, проигрывая больше минуты лидерам гонки. Стрельба стоя сложилась для Казакевич ещё хуже — она довела количество промахов до пяти (2+1). А на финишной прямой россиянка ещё и зацепилась за упавшую перед ней шведку Йоханну Скоттхейм и в итоге заняла 24-е место, уступив победительнице почти три минуты.

В то время, когда Казакевич заходила на последний огневой рубеж, норвежка Марте Олсбю-Ройселанн уже бежала к своей второй победе в сезоне. Золото в масс-старте позволило ей оставить у себя жёлтую майку лидера Кубка мира. Второе место заняла её соотечественница Тириль Экхофф, которой не удалось повторить прошлогодний победный хет-трик на последнем предновогоднем этапе. Бронзу завоевала Доротея Вирер, у которой не получалось забраться на пьедестал почёта после победы в первой гонке сезона-2020/21.