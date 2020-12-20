Польховский: Логинов уже чувствует в себе силы и уверенность

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о выступлениях лидера национальной команды Александра Логинова на старте сезона.
Польховский: Логинов уже чувствует в себе силы и уверенность
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Логинов набирает форму через старты. После гонки сказал, что и сам не понимает, как так получилось. Вроде чёткая изготовка, нормальная обработка спуска. Должно быть попадание, но чуть не хватило опять. Он дважды в одну и ту же мишень стрелял. По ходу он прибавляет, появляется уверенность. Думаю, что на следующем этапе Кубка мира будет бороться. В масс-старте он вёл за собой целый караван. Уже чувствует в себе силы и уверенность. Немного не хватило в стрелковой части», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».

По итогам масс-старта Логинов стал лучшим среди россиян, финишировав десятым. Он допустил два промаха на четвёртом огневом рубеже, которые отбросили его от тройки лидеров.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону обновила антирекорд — 38 гонок Кубка мира без медалей.

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