Сборная России по биатлону обновила антирекорд — 38 гонок КМ без медалей
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- РИА Новости
После мужской гонки с общим стартом на 15 км на этапе в австрийском Хохфильцене серия российских биатлонистов без попадания в призовую тройку составляет 38 гонок.
Следующей гонкой, на которой россияне могут прервать свою безвыигрышную серию, станет женский масс-старт на 12,5 км, который пройдёт 20 декабря.
Ранее сообщалось, что Арнд Пайффер выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.