Сборная России по биатлону обновила антирекорд — 38 гонок КМ без медалей

Российские биатлонисты продлили свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира по биатлону.

После мужской гонки с общим стартом на 15 км на этапе в австрийском Хохфильцене серия российских биатлонистов без попадания в призовую тройку составляет 38 гонок.

Следующей гонкой, на которой россияне могут прервать свою безвыигрышную серию, станет женский масс-старт на 12,5 км, который пройдёт 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Арнд Пайффер выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.