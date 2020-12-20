Немец Пайффер выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Логинов — десятый

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Немец Арнд Пайффер одержал победу в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Немец Пайффер выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Логинов — десятый
  • Reuters

Пайффер преодолел дистанцию за 35 минут 53,3 секунды, не допустив промахов на четырёх огневых рубежах.

Второе место занял швед Мартин Понсилуома, допустивший один промах. Тройку призёров замкнул норвежец Тарьей Бё, также с одним промахом.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший десятым и допустивший на четвёртом огневом рубеже два промаха, отбросивших его из тройки лидеров. Матвей Елисеев с тремя промахами занял 20-е место, Евгений Гараничев с одним промахом стал 21-м. Эдуард Латыпов допустил три промаха и завершил гонку 23-м.

Ранее сообщалось, что Валерий Польховский объяснил причины неудач сборной России по биатлону.

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