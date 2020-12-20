Польховский объяснил причины неудач сборной России по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, почему национальная команда неудачно выступает в нынешнем сезоне.

«Некоторые биатлонисты посчитали, что они будут разбегаться на этапах Кубка мира и набирать форму за счёт начала сезона. Тут я принципиально не согласен. Весь мировой биатлон уже давно ушёл от этой практики. Сборной России не хватило подводящей работы перед сезоном. Период между летним чемпионатом страны и зимой нас подвёл, мы где-то ошиблись. Работа, проделанная командой, не достаточна для достижения других результатов», — цитирует Польховского Sports.ru.

Российские биатлонисты не могут завоевать медали уже 37 гонок подряд.

Ранее Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу критики российских биатлонистов за неудачные выступления на Кубке мира.