Польховский объяснил причины неудач сборной России по биатлону

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, почему национальная команда неудачно выступает в нынешнем сезоне.
Польховский объяснил причины неудач сборной России по биатлону
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Некоторые биатлонисты посчитали, что они будут разбегаться на этапах Кубка мира и набирать форму за счёт начала сезона. Тут я принципиально не согласен. Весь мировой биатлон уже давно ушёл от этой практики. Сборной России не хватило подводящей работы перед сезоном. Период между летним чемпионатом страны и зимой нас подвёл, мы где-то ошиблись. Работа, проделанная командой, не достаточна для достижения других результатов», — цитирует Польховского Sports.ru.

Российские биатлонисты не могут завоевать медали уже 37 гонок подряд.

Ранее Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу критики российских биатлонистов за неудачные выступления на Кубке мира.

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