Губерниев: если спортсмены ранимые, пусть идут торговать на рынок

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу критики российских биатлонистов за неудачные выступления на Кубке мира.
Губерниев: если спортсмены ранимые, пусть идут торговать на рынок
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Если у нас достаточно ранимые спортсмены, то им надо идти торговать на рынок или идти работать библиотекарем», — цитирует Губерниева РИА Новости.

По его мнению, спортсмены должны уметь держать удар, а если речь идёт о сборной страны, то нужно выступать до конца. 

«Как Настя Гореева, в которой я чувствую большую силу. Считаю, она может, её надо поставить в сборную на январские этапы. Это перспективная, молодая и хорошая биатлонистка», — добавил Губерниев.

Российские биатлонисты не могут завоевать медали уже 37 гонок.

Ранее сообщалось, что экс-глава СБР намерен подарить Губерниеву съедобные ботинок и перчатку.

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