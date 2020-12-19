Экс-глава СБР намерен подарить Губерниеву съедобные ботинок и перчатку
- РИА Новости
«Я уже заказал шоколадные ботинок и перчатку для Дмитрия, чтобы он ел шоколад, а не свой ботинок. Ещё и коньячок можно туда добавить. Скоро мне всё это привезут, и я ему подарю», — приводит слова Драчёва РИА Новости.
Губерниев пообещал, что съест свой ботинок, если антирекордная серия сборной России достигнет 50 гонок без медалей на этапах Кубка мира. Он уже выполнил своё предыдущее обещание, пожевав варежку, когда антирекорд обновился до 30 гонок.
Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону обновила антирекорд — 37 гонок Кубка мира без медалей.