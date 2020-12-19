Экс-глава СБР намерен подарить Губерниеву съедобные ботинок и перчатку

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что подарит шоколадные ботинок и перчатку известному телекомментатору Дмитрию Губерниеву.

«Я уже заказал шоколадные ботинок и перчатку для Дмитрия, чтобы он ел шоколад, а не свой ботинок. Ещё и коньячок можно туда добавить. Скоро мне всё это привезут, и я ему подарю», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Губерниев пообещал, что съест свой ботинок, если антирекордная серия сборной России достигнет 50 гонок без медалей на этапах Кубка мира. Он уже выполнил своё предыдущее обещание, пожевав варежку, когда антирекорд обновился до 30 гонок.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону обновила антирекорд — 37 гонок Кубка мира без медалей.