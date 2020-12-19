Сборная России по биатлону обновила антирекорд — 37 гонок КМ без медалей

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Российские биатлонисты продлили свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира по биатлону.
Сборная России по биатлону обновила антирекорд — 37 гонок КМ без медалей
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

После мужской и женской гонок преследования на этапе в австрийском Хохфильцене серия российских биатлонистов без попадания в призовую тройку составляет 37 гонок.

Следующей гонкой, на которой россияне могут прервать свою безвыигрышную серию, станет мужская гонка с общим стартом на 15 км, которая пройдёт 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Тириль Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Хохфильцене.

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