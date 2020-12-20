Олсбю-Ройселанн выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Казакевич — 24-я
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Норвежская биатлонистка преодолела дистанцию за 34 минуты 5,4 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.
Второе место заняла ещё одна представительница Норвегии — Тириль Экхофф, также допустившая один промах.
Тройку призёров замкнула итальянка Доротея Вирер с одним промахом.
Единственная представительница России в гонке — Ирина Казакевич — завершила гонку на 24-м месте с пятью промахами.
Ранее сообщалось, что Арнд Пайффер выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.