Олсбю-Ройселанн выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Казакевич — 24-я

Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн одержала победу в гонке с общим стартом на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Норвежская биатлонистка преодолела дистанцию за 34 минуты 5,4 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла ещё одна представительница Норвегии — Тириль Экхофф, также допустившая один промах.

Тройку призёров замкнула итальянка Доротея Вирер с одним промахом.

Единственная представительница России в гонке — Ирина Казакевич — завершила гонку на 24-м месте с пятью промахами.

Ранее сообщалось, что Арнд Пайффер выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.