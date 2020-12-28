Павлова и Елисеев выиграли масс-старт на Рождественской гонке

Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев одержали победу в масс-старте на Рождественской гонке, которая проходит в Рупольдинге.

Россияне преодолели дистанцию гонки за 33:15,3, допустив лишь два промаха на огневых рубежах.

Второе место у второй сборной Германии в составе Франциски Пройс и Симона Шемппа (+18,2). Третьими финишировали представители Австрии Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард (+50,2).

Рождественская гонка является коммерческим стартом. До этого успеха последними победителями соревнований из России были нынешний тренер женской сборной Алексей Волков и Екатерина Юрлова-Перхт, ставшие первыми в 2017 году.

Ранее сообщалось, что биатлонисты Павлова и Елисеев выступят за сборную России на Рождественской гонке.