Павлова и Елисеев выиграли масс-старт на Рождественской гонке
- РИА Новости
Россияне преодолели дистанцию гонки за 33:15,3, допустив лишь два промаха на огневых рубежах.
Второе место у второй сборной Германии в составе Франциски Пройс и Симона Шемппа (+18,2). Третьими финишировали представители Австрии Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард (+50,2).
Рождественская гонка является коммерческим стартом. До этого успеха последними победителями соревнований из России были нынешний тренер женской сборной Алексей Волков и Екатерина Юрлова-Перхт, ставшие первыми в 2017 году.
Ранее сообщалось, что биатлонисты Павлова и Елисеев выступят за сборную России на Рождественской гонке.