Биатлонисты Павлова и Елисеев выступят за сборную России на «Рождественской гонке»

Короткая ссылка
Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев выступят на «Рождественской гонке», которая пройдёт в Рупольдинге.
Биатлонисты Павлова и Елисеев выступят за сборную России на «Рождественской гонке»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Первоначально организаторы гонки приглашали выступить чемпионов мира Екатерину Юрлову-Перхт и Александра Логинова, однако оба спортсмена отказались от участия. Юрлова-Перхт пропускает сезон из-за беременности.

«Рождественская гонка» является коммерческим стартом и состоится 28 декабря. Последними победителями из России являются нынешний тренер женской сборной Алексей Волков и Юрлова-Перхт, ставшие первыми в 2017 году.

Ранее Шашилов призвал прессу не брать интервью у биатлонисток сразу после финиша.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить