Биатлонисты Павлова и Елисеев выступят за сборную России на «Рождественской гонке»
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Первоначально организаторы гонки приглашали выступить чемпионов мира Екатерину Юрлову-Перхт и Александра Логинова, однако оба спортсмена отказались от участия. Юрлова-Перхт пропускает сезон из-за беременности.
«Рождественская гонка» является коммерческим стартом и состоится 28 декабря. Последними победителями из России являются нынешний тренер женской сборной Алексей Волков и Юрлова-Перхт, ставшие первыми в 2017 году.
Ранее Шашилов призвал прессу не брать интервью у биатлонисток сразу после финиша.