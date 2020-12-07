Биатлонисты Павлова и Елисеев выступят за сборную России на «Рождественской гонке»

Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев выступят на «Рождественской гонке», которая пройдёт в Рупольдинге.

Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Первоначально организаторы гонки приглашали выступить чемпионов мира Екатерину Юрлову-Перхт и Александра Логинова, однако оба спортсмена отказались от участия. Юрлова-Перхт пропускает сезон из-за беременности.

«Рождественская гонка» является коммерческим стартом и состоится 28 декабря. Последними победителями из России являются нынешний тренер женской сборной Алексей Волков и Юрлова-Перхт, ставшие первыми в 2017 году.

Ранее Шашилов призвал прессу не брать интервью у биатлонисток сразу после финиша.