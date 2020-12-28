В ОКР допускают возможность обжалования решения CAS

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что организация рассматривает возможность обжалования в кассационной инстанции решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«В ходе арбитражной процедуры и до вынесения финального решения ОКР совместно с ответчиком, третьими лицами неоднократно обращал внимание на многочисленные процессуальные нарушения, которые касались компетенции CAS», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он отметил, что сейчас было бы неправильно разглашать о каких именно вызвавших вопросы моментах идёт речь.

«Но мы за время новогодних праздников и рождественских каникул у наших европейских партнёров детально проработаем нашу позицию, подготовим возможные шаги и действия. Хочу ещё раз подчеркнуть: с точки зрения наших юристов, были допущены процессуальные нарушения, которые мы планируем оспаривать в кассационной инстанции», — добавил глава ОКР.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее Василий Уткин отреагировал на решение CAS оставить в силе санкции WADA в отношении России.