Уткин отреагировал на решение CAS оставить в силе санкции WADA в отношении России

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе санкции всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«Я воспринимаю это как окончание истории, как достаточно справедливое наказание — оно могло быть строже. Мне очень жаль и грустно оттого, что российский флаг и российский гимн не будут звучать на спортивных соревнованиях», — заявил Уткин в новом выпуске «Футбольного клуба».

Согласно вердикту CAS, Россия на два года отстранена от крупных международных соревнований, таких как чемпионат мира или Олимпийские игры. Однако чистые отечественные атлеты смогут выступать в качестве нейтральных спортсменов в форме в цветах российского национального флага и надписью: «Россия» на экипировке.

Ранее сообщалось, что российские гандболисты будут выступать на ЧМ под флагом национальной федерации.