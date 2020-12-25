Российские гандболисты будут выступать на ЧМ под флагом национальной федерации

Мужская сборная России на предстоящем чемпионате мира по гандболу выступит под флагом Федерации гандбола России (ФГР).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФГР, российская сборная на чемпионате мира будет называться «команда Федерации гандбола России» — Russian Handball Federation Team. Вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР — белое полотнище с логотипом ФГР без надписей.

Чемпионат мира 2021 года пройдёт в Египте с 13 по 31 января.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что IHF разработает условия допуска российских гандболистов к участию в ЧМ-2021.