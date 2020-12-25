Российские гандболисты будут выступать на ЧМ под флагом национальной федерации
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФГР, российская сборная на чемпионате мира будет называться «команда Федерации гандбола России» — Russian Handball Federation Team. Вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР — белое полотнище с логотипом ФГР без надписей.
Чемпионат мира 2021 года пройдёт в Египте с 13 по 31 января.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Ранее сообщалось, что IHF разработает условия допуска российских гандболистов к участию в ЧМ-2021.