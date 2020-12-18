IHF разработает условия допуска российских гандболистов к участию в ЧМ-2021
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Как сообщает Yahoo Sport со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гандбола (IHF), сборная России будет допущена к участию в чемпионате мира на определённых условиях, которые в данный момент разрабатываются.
Чемпионат мира 2021 года пройдёт в Египте с 13 по 31 января.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Ранее сообщалось, что российские гандболистки победили нидерландок в матче за пятое место на ЧЕ.