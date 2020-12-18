Российские гандболистки победили нидерландок в матче за пятое место на ЧЕ

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Женская сборная России одержала победу над национальной командой Нидерландов в матче за пятое место на чемпионате Европы 2020 года по гандболу в Дании.
Российские гандболистки победили нидерландок в матче за пятое место на ЧЕ
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 33:27 в пользу россиянок.

Таким образом, сборная России, занявшая лишь третье место в группе и не сумевшая выйти в полуфинал, по итогам чемпионата Европы заняла итоговое, пятое место.

Российские гандболистки не разу не выигрывали континентальное первенство, по два раза завоевав серебряные и бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что Евгений Трефилов выразил желание вновь возглавить женскую сборную России по гандболу.

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