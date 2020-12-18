Российские гандболистки победили нидерландок в матче за пятое место на ЧЕ
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 33:27 в пользу россиянок.
Таким образом, сборная России, занявшая лишь третье место в группе и не сумевшая выйти в полуфинал, по итогам чемпионата Европы заняла итоговое, пятое место.
Российские гандболистки не разу не выигрывали континентальное первенство, по два раза завоевав серебряные и бронзовые медали.
Ранее сообщалось, что Евгений Трефилов выразил желание вновь возглавить женскую сборную России по гандболу.