Трефилов выразил желание вновь возглавить женскую сборную России по гандболу

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Известный тренер по гандболу Евгений Трефилов признался, что хотел бы вновь возглавить женскую сборную России.
Трефилов выразил желание вновь возглавить женскую сборную России по гандболу
  • РИА Новости

«Я бы хотел возглавить сборную. Это было бы враньё, если бы я сказал, что это не так. Сейчас состояние дурацкое. Я боюсь вляпаться опять, но, как тренер, сейчас собрал бы вещи и полетел в Данию прямо сегодня. Я отвратительно спал. У нас нет обоймы тренеров, которые возглавили бы национальную команду. Я думаю о себе. На какой-то период я мог бы возглавить команду? У меня возраст и болячки. Период нового тренера должен быть не краткосрочным. Поэтому нужен молодой специалист. Все пишут, что я великий. Ничего подобного! Меня протянули по этому гандболу с шишками и оплеухами. Меня протянули и позволили подготовиться. Это же надо дать и молодому тренеру», — цитирует Трефилова КП.

Под руководством 65-летнего Трефилова сборная России четырежды стала чемпионом мира и победила на Олимпийских играх 2016 года. В августе 2019 года Трефилов был вынужден покинуть свой пост по состоянию здоровья — незадолго до этого тренер перенёс операцию на сердце.

Сборная России на чемпионате Европы проиграла команде Дании (23:30) и не сумела выйти в полуфинал турнира.

Ранее сообщалось, что главный тренер женской сборной России по гандболу отправлен в отставку после невыхода в 1/2 ЧЕ.

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