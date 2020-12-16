Трефилов выразил желание вновь возглавить женскую сборную России по гандболу

Известный тренер по гандболу Евгений Трефилов признался, что хотел бы вновь возглавить женскую сборную России.

«Я бы хотел возглавить сборную. Это было бы враньё, если бы я сказал, что это не так. Сейчас состояние дурацкое. Я боюсь вляпаться опять, но, как тренер, сейчас собрал бы вещи и полетел в Данию прямо сегодня. Я отвратительно спал. У нас нет обоймы тренеров, которые возглавили бы национальную команду. Я думаю о себе. На какой-то период я мог бы возглавить команду? У меня возраст и болячки. Период нового тренера должен быть не краткосрочным. Поэтому нужен молодой специалист. Все пишут, что я великий. Ничего подобного! Меня протянули по этому гандболу с шишками и оплеухами. Меня протянули и позволили подготовиться. Это же надо дать и молодому тренеру», — цитирует Трефилова КП.

Под руководством 65-летнего Трефилова сборная России четырежды стала чемпионом мира и победила на Олимпийских играх 2016 года. В августе 2019 года Трефилов был вынужден покинуть свой пост по состоянию здоровья — незадолго до этого тренер перенёс операцию на сердце.

Сборная России на чемпионате Европы проиграла команде Дании (23:30) и не сумела выйти в полуфинал турнира.

Ранее сообщалось, что главный тренер женской сборной России по гандболу отправлен в отставку после невыхода в 1/2 ЧЕ.