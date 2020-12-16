Главный тренер женской сборной России по гандболу отправлен в отставку после невыхода в 1/2 ЧЕ

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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил, что главный тренер национальной женской сборной Амброс Мартин будет отправлен в отставку после поражения от Дании (23:30) и невыхода российской команды в полуфинал чемпионата Европы.
Главный тренер женской сборной России по гандболу отправлен в отставку после невыхода в 1/2 ЧЕ
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«Амброс Мартин будет вынужден подать в отставку. В последнем интервью он говорил, что сконцентрирован на двух командах: одна из них — сборная России, а вторая — семья. Мы приняли решение дать ему возможность сконцентрироваться на его семье. Пускай он воспитывает своих сыновей и будет счастлив», — цитирует ТАСС слова Шишкарёва.

Президент Федерации гандбола России добавил, что к матчу за пятое место чемпионата Европы и отборочным играм на первенство мира команду будет готовить другой тренер, имя которого будет определено на ближайшем заседании исполкома.

Мартин возглавлял сборную России с августа 2019 года. Вместе с российской командой испанский специалист завоевал бронзовые медали чемпионата мира в Японии.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки проиграли Дании и не вышли в полуфинал ЧЕ.

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