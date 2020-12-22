РУСАДА намерено продолжить работу, несмотря на решение CAS

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит свою работу, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
РУСАДА намерено продолжить работу, несмотря на решение CAS
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«РУСАДА настроено сотрудничать в максимально тесном и конструктивном контакте с WADA по всем пунктам решения CAS. В самое ближайшее время мы выработаем схему взаимодействия по ключевым вопросам, чтобы, несмотря на отсутствие статуса соответствия, работа агентства не пострадала. Мы продолжим борьбу с допингом и будем защищать права чистых спортсменов в новых реалиях судебного решения», — цитирует РИА Новости сообщение РУСАДА.

CAS 17 декабря опубликовал решение по спору между WADA и РУСАДА. Согласно вердикту арбитров, российские спортсмены не смогут участвовать в крупных международных стартах под флагом России до декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не приостанавливало допинг-тестирование после решения CAS.

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