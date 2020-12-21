РУСАДА не приостанавливало допинг-тестирование после решения CAS

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает проводить допинг-тестирование и выдавать разрешения на терапевтическое использование запрещённых препаратов, несмотря на признание не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

По словам руководителя пресс-службы РУСАДА Марии Марковой, которые передаёт ТАСС, в решении CAS не прописан запрет на проведение тестирования.

«Но в этом документе отмечено, что все вопросы должны решаться при взаимодействии обеих сторон. Все последствия решения CAS нам предстоит обсудить во взаимодействии с WADА», — пояснила Маркова.

CAS принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия кодексу WADA, а также отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под государственным флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что гендиректор WADA разочарован решением о сокращении действия санкций в отношении России.