Гендиректор WADA разочарован решением о сокращении действия санкций в отношении России

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить срок действия санкций в отношении российского спорта с четырёх до двух лет.

«Я очень разочарован, что срок сократился. Я понимаю разочарование и критику, но именно так работает суд. WADA в роли прокурора сделало всё возможное», — цитирует Ниггли Asahi.

Он отметил, что WADA хотело послать России более серьёзный сигнал, но при этом он выразил надежду, что и это решение изменит мышление в российском спорте.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под государственным флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Софья Великая назвала несправедливым запрет флага и гимна России на ЧМ и ОИ.