Великая назвала несправедливым запрет флага и гимна России на ЧМ и ОИ

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Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении России от крупных международных соревнований на два года.
Великая назвала несправедливым запрет флага и гимна России на ЧМ и ОИ
  • РИА Новости

Российские спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх в нейтральном статусе. На соревнованиях будет запрещено использовать флаг и гимн России.

«Как действующий атлет, я не считаю решение CAS в отношении флага и гимна справедливым. Но мы добились того, чтобы выступать в форме в цветах российского флага на всех без исключения соревнованиях, а значит, все будут понимать, что мы представляем Россию — страну, которая внесла колоссальный вклад в развитие олимпизма, в развитие всего мирового спорта», — приводит слова Великой ТАСС.

Она также отметила, что санкции не повлияют на отношение спортсменов к выступлениям.

Ранее сообщалось, что немецкий журналист Хайо Зеппельт раскритиковал CAS за решение по делу о допинге в российском спорте.

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