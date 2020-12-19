Великая назвала несправедливым запрет флага и гимна России на ЧМ и ОИ
- РИА Новости
Российские спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх в нейтральном статусе. На соревнованиях будет запрещено использовать флаг и гимн России.
«Как действующий атлет, я не считаю решение CAS в отношении флага и гимна справедливым. Но мы добились того, чтобы выступать в форме в цветах российского флага на всех без исключения соревнованиях, а значит, все будут понимать, что мы представляем Россию — страну, которая внесла колоссальный вклад в развитие олимпизма, в развитие всего мирового спорта», — приводит слова Великой ТАСС.
Она также отметила, что санкции не повлияют на отношение спортсменов к выступлениям.
Ранее сообщалось, что немецкий журналист Хайо Зеппельт раскритиковал CAS за решение по делу о допинге в российском спорте.