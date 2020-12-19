Зеппельт раскритиковал CAS за решение по делу о допинге в российском спорте

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал решение, принятое Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«После детального ознакомления с вердиктом CAS по России у меня захватывает дух от того, как судьи CAS изменили основные и наиболее существенные пункты решения WADA 2019 года. На форме разрешено размещать слово «Россия», Путина позовут, если правительства стран пригласят его, — и так далее. Это очевидно, что Международный олимпийский комитет оказал влияние и был кукловодом на заднем плане, а дружественные России лоббисты добились успеха, ослабив решение WADA. Остаётся ещё один важный вопрос: каковы будут последствия, если Россия вновь не предоставит WADA подлинную базу данных московской антидопинговой лаборатории? Будут ли у WADA какие-то рычаги воздействия, чтобы получить эти данные, которые помогут лучше раскрыть реальный масштаб системы допинга в России? Если эти важные данные останутся «под ковром» навсегда, то невозможно будет поймать многих допингистов прошлого. Это стало бы катастрофой и полным крахом мирового спорта», — написал Зеппельт в Twitter.

Согласно вердикту CAS, Россия на два года отстранена от международных стартов под своим флагом и с гимном. Санкции затронут чемпионаты мира, а также Олимпийские игры в Токио и Пекине. Российские спортсмены, которые будут выступать на турнирах в нейтральном статусе, смогут носить экипировку в цветах российского флага и с надписью: «Россия».

Ранее СМИ назвали сумму расходов на проведение Олимпийских игр в Токио в 2021 году.