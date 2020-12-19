СМИ назвали сумму расходов на проведение ОИ в Токио в 2021 году

Сумма расходов, которая потребуется для проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 году, составит порядка 1,6 трлн иен ($15,4 млрд).

Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники. По информации СМИ, большую часть расходов — порядка $6,9 млрд — возьмёт на себя организационный комитет «Токио-2020». Оставшуюся сумму выплатят городские власти (порядка $6,7 млрд) и правительство Японии (около $2,1 млрд). Объём расходов, потребовавшихся на перенос Игр с 2020 на 2021 год, составил около $2,8 млрд. На осуществление мер профилактики коронавируса на Олимпиаде будет отведено $929 млн.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Олимпиады «Токио-2020» сохранено.

Ранее сообщалось, что Россия подаст апелляцию на решение CAS запретить Путину посещать ЧМ и ОИ.