Россия подаст апелляцию на решение CAS запретить Путину посещать ЧМ и ОИ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что российская сторона оспорит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о запрете президенту страны Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира до декабря 2022 года.

«Это решение — абсолютный беспредел. Это совершенно неприлично. Конечно же, Россия оспорит это решение. Мы не будем его оставлять без внимания и без ответа», — цитирует Джабарова РИА Новости.

17 декабря CAS поддержал решение WADA и отстранил Россию от крупных международных соревнований на два года за изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, ряду представителей российского руководства, включая президента страны, в течение двух лет запрещено посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.

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