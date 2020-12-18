Россия подаст апелляцию на решение CAS запретить Путину посещать ЧМ и ОИ
- РИА Новости
«Это решение — абсолютный беспредел. Это совершенно неприлично. Конечно же, Россия оспорит это решение. Мы не будем его оставлять без внимания и без ответа», — цитирует Джабарова РИА Новости.
17 декабря CAS поддержал решение WADA и отстранил Россию от крупных международных соревнований на два года за изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, ряду представителей российского руководства, включая президента страны, в течение двух лет запрещено посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.
Ранее Песков рассказал, использует ли Путин интернет.