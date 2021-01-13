Сборная России без триколора, отказы США и Чехии, рекордное число участников: что нужно знать о ЧМ по гандболу в Египте

В Египте стартует 27-й чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. Российские спортсмены должны будут выступить на нём в качестве сборной Федерации гандбола России без своего флага и гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Соперниками подопечных Велимира Петковича по предварительному раунду станут Белоруссия, Южная Корея и Словения. При этом от участия в турнире уже отказались сборные США и Чехии, в которых были зафиксированы положительные тесты на COVID-19. Их заменят Швейцария и Северная Македония.

С 13 по 31 января в Египте пройдёт чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. Матчи группового этапа и плей-офф пройдут в Каире, Борг-эль-Арабе, Городе имени 6 октября и Новой столице при пустых трибунах. В числе участников первенства планеты заявлены и российские гандболисты, однако формально представлять они будут не свою страну, а Федерацию гандбола России.

Подопечные Велимира Петковича станут первыми российскими спортсменами, которым придётся выступать под нейтральным статусом после вступления в силу санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Вплоть до декабря 2022 года отечественным сборным будет запрещено демонстрировать свою принадлежность к стране на чемпионатах мира и использовать в качестве символики свой флаг и национальный гимн. Ранее в такой ситуации оказывались только легкоатлеты в связи с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Незадолго до чемпионата мира Международная федерация гандбола объяснила, как решение WADA повлияет на российскую команду. Она будет официально представлять свою национальную федерацию и называться сборной ФГР. Вместо флага игроки смогут использовать графическое изображение эмблемы организации без надписей. В качестве гимна прозвучит мелодия, согласованная с Международным олимпийским комитетом.

После легкого движения пресса форма сборной России начинает соответствовать новым правилам…#handballRussia#Egypt2021pic.twitter.com/4uli7qmZQN — Гандбол России (@rushandball) January 12, 2021

В остальном сборная России не будет ничем отличаться от остальных участников чемпионата мира в Египте, которых впервые в истории турнира окажется 32. Подопечные Петковича выступят в группе H и сыграют в Борг-эль-Арабе с командами Белоруссии, Южной Кореи (которая два года назад выступала как объединённая сборная Кореи) и Словении. В основной раунд выйдут три лучших коллектива, а затем в новых группах по шесть участников определятся по два участника плей-офф. Игры на выбывание начнутся со стадии четвертьфинала.

Российскую сборную сложно назвать фаворитом чемпионата мира. На трёх последних турнирах российские гандболисты не попадали в первую восьмёрку, а медали не выигрывали с 1999 года, когда в финале первенства планеты в Египте уступили Швеции. Год назад на чемпионате Европы россияне выступили крайне неудачно, заняв после трёх поражений подряд 22-е место, после чего отобрались на чемпионат мира только благодаря приглашению организаторов.

В распоряжении главного тренера сборной России не будет ряда важных игроков. За день до вылета в Египет травму получил левый полусредний Александр Шкуринский, а до этого из строя выбыли его коллеги по амплуа Дмитрий Санталов и Михаил Виноградов, а также разыгрывающий Павел Атьман. Это может существенно осложнить задачу по выходу в следующий раунд. Впрочем, свои кадровые проблемы есть и у сборной Белоруссии, где также проходит смена поколений, а Южная Корея прислала в Египет молодёжную команду, в которой самому старшему игроку всего 22 года.

Чемпионат мира в Египте станет первым соревнованием в игровом виде спорта со статусом первенства планеты после начала пандемии коронавируса. В одном месте соберутся команды со всех частей света, кроме Океании, что в прошлом году ещё сложно было представить.

Коронавирусная инфекция начала влиять на проведение чемпионата мира задолго до его начала. Провести все отборочные соревнования не удалось, и тогда квоты для европейских команд были распределены по итогам последнего континентального первенства, а США и Чили были выбраны в качестве представителей Северной и Южной Америки без проведения квалификации. Интересно, что после этой новости американская федерация объявила, что устроит открытый кастинг для формирования сборной, для которого соискателям нужно прислать 15-минутное видео с демонстрацией своих физически навыков.

Не всем получившим путёвки странам удастся в итоге выступить в Египте. Всего за два дня до своего первого матча с турнира снялась сборная Чехии. У игроков было обнаружено слишком много положительных тестов на COVID-19 перед прилётом в Африку. Чехов в итоге заменила Северная Македония.

А спустя сутки стало известно, что в Египте не сыграет и национальная команда США. Накануне появились сообщения о вспышке коронавирусной инфекции внутри коллектива, в результате которой положительными оказались результаты тестов 18 спортсменов. Впоследствии Международная федерация гандбола (IHF) подтвердила, что североамериканская сборная не выступит на соревнованиях, но не стала называть конкретных цифр по числу инфицированных.

Как сообщили в IHF, место сборной США на соревнованиях займёт национальная команда Швейцарии, которая в последний раз оказывалась в числе участников столь крупного турнира в 1995 году. А в случае возникновения вспышки COVID-19 в других коллективах на замену готовы выйти Нидерланды, Черногория, Сербия и Украина.