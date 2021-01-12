Объявлен состав сборной России по гандболу на чемпионат мира

Стал известен состав мужской сборной России на чемпионат мира по гандболу, который пройдёт в Египте с 14 по 31 января.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, на турнир заявлены Виктор Киреев, Дмитрий Павленко, Станислав Третынко, Игорь Сорока, Роман Остащенко, Дмитрий Корнев, Алексей Фокин, Даниил Шишкарёв, Павел Андреев, Александр Ермаков, Денис Васильев, Вячеслав Касаткин, Сергей Иванов, Дмитрий Киселёв, Александр Котов, Илья Белевцов, Азат Валиуллин, Сергей Марк Косоротов, Сергей Кудинов и Дмитрий Житников.

Россияне сыграют на групповом этапе с Белоруссией, Словенией и Южной Кореей.

Сборная России на мировом первенстве будет выступать под названием «Команда Федерации гандбола России» — Russian Handball Federation Team. Вместо национального флага будет использоваться флаг федерации — белое полотнище с логотипом ФГР без надписей.

Ранее сообщалось, что согласованная с МОК композиция заменит гимн для сборной России на чемпионате мира по гандболу.