Саночница Иванова высказалась о санкциях в отношении российского спорта

Российская саночница Татьяна Иванова прокомментировала введение санкций в отношении отечественного спорта.

«Отсутствие гимна и флага? Всё равно все знают, откуда мы. Конечно, хочется слушать российский гимн. Но даже во время пандемии у нас награждения проходят без гимна», — цитирует Иванову «Матч ТВ».

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Иванова завоевала золото на европейском первенстве в Сигулде в индивидуальных соревнованиях, а также победила в составе российской сборной в эстафете.

Ранее Иванова высказалась о своих победах на чемпионате Европы.