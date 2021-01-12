Саночница Иванова — о победе на ЧЕ: не скажу, что ощущаю момент попадания в историю

Российская саночница Татьяна Иванова высказалась о своих победах на чемпионате Европы в латвийской Сигулде.

«Не скажу, что ощущаю момент попадания в историю. Это работа, которую мы проделали с тренерским штабом. Хотелось порадовать болельщиков. В личных дисциплинах всё получается более-менее удачно. В командных, если ты ошибся на дистанции, партнёры должны улучшить результат», — приводит слова Ивановой «Матч ТВ».

Она отметила, что немцы осознают, что трасса в Сигулде является практически домашней для россиян. Кроме того, спортсменка поделилась мнением о чемпионате мира 2023 года в Оберхофе, подчеркнув, что ей скорее хочется узнать, как изменилась трасса.

«Один день в неделю мы ходим по трассе и смотрим, что изменилось», — добавила Иванова.

Иванова завоевала золото на европейском первенстве в Сигулде в индивидуальных соревнованиях, а также победила в составе российской сборной в эстафете.

Ранее сообщалось, что российские саночники выиграли командную эстафету на ЧЕ.