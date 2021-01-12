Саночница Иванова — о победе на ЧЕ: не скажу, что ощущаю момент попадания в историю

Короткая ссылка
Российская саночница Татьяна Иванова высказалась о своих победах на чемпионате Европы в латвийской Сигулде.
Саночница Иванова — о победе на ЧЕ: не скажу, что ощущаю момент попадания в историю
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Не скажу, что ощущаю момент попадания в историю. Это работа, которую мы проделали с тренерским штабом. Хотелось порадовать болельщиков. В личных дисциплинах всё получается более-менее удачно. В командных, если ты ошибся на дистанции, партнёры должны улучшить результат», — приводит слова Ивановой «Матч ТВ».

Она отметила, что немцы осознают, что трасса в Сигулде является практически домашней для россиян. Кроме того, спортсменка поделилась мнением о чемпионате мира 2023 года в Оберхофе, подчеркнув, что ей скорее хочется узнать, как изменилась трасса.

«Один день в неделю мы ходим по трассе и смотрим, что изменилось», — добавила Иванова.

Иванова завоевала золото на европейском первенстве в Сигулде в индивидуальных соревнованиях, а также победила в составе российской сборной в эстафете.

Ранее сообщалось, что российские саночники выиграли командную эстафету на ЧЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить