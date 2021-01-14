Боярский не согласен с выбором «Катюши» в качестве альтернативы гимну России на ЧМ и ОИ

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал предложение заменить популярной песней «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«С выбором «Катюши» не согласен. Она совсем не подходит. У меня совершенно другие ассоциации с этой песней. Я бы вряд ли что-то предложил, но уж лучше взять «Вставайте, люди русские!» Прокофьева. Мне кажется, она лучше подходит», — приводит слова Боярского «Чемпионат».

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах.