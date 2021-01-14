Жуков: никто не спутает российских спортсменов, когда услышит «Катюшу»

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал предложение заменить популярной песней «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«Думаю, никто не спутает наших спортсменов, когда услышит «Катюшу». По-моему, это узнаваемая и замечательная мелодия. Есть ещё «Калинка», есть мелодии, которые прочно ассоциируются с Россией и русскими. Патриотическая песня Глинки? Её нельзя использовать — всё, что было связано с государственными символами, нельзя использовать. А песня, которая ассоциируется с Россией, — пожалуйста», — приводит слова Жукова ТАСС.

Он также высказался про возможность исполнения песни «День Победы» вместо гимна.

«Альтернатива в виде «Дня Победы»? Мне кажется, правильно выбрать то, что знают во всём мире», — добавил экс-глава ОКР.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что Михаил Боярский не согласен с выбором «Катюши» в качестве альтернативы гимну России на ЧМ и ОИ.