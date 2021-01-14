Журова высказалась о предложении использовать «Катюшу» вместо российского гимна на ЧМ и ОИ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала предложение заменить популярной песней «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«Я не думаю, что МОК такой вариант согласует. Гимн России есть гимн России. Но болельщикам никто не запрещает его петь! «Катюша» — это прекрасная песня, но не гимн. Я считаю, пусть болельщики будут исполнять гимн на трибунах», — приводит слова Журовой «Чемпионат».

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах.