Шишкарёв считает, что отсутствие гимна и флага не мешает выступлению российских гандболистов на ЧМ

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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв высказал мнение о влиянии на национальную команду выступления под нейтральным флагом на чемпионате мира по гандболу 2021 года среди мужских команд в Египте.
Шишкарёв считает, что отсутствие гимна и флага не мешает выступлению российских гандболистов на ЧМ
  • РИА Новости

«Отсутствие гимна, флага и герба не демотивирует наших ребят и не мешало им играть и проявлять мужские качества во время игры. Они большие молодцы, играли здорово! Главное — побеждать, а мы ещё поднимем наш флаг», — приводит слова Шишкарёва РИА Новости.

В первом матче на ЧМ сборная России, выступающая под названием «Команда Федерации гандбола России» — Russian Handball Federation Team, сыграла вничью со сборной Белоруссии — 32:32.

Ранее сообщалось, что Шишкарёв похвалил российских гандболистов за игру в матче ЧМ с Белоруссией.

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