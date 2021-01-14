Шишкарёв похвалил российских гандболистов за игру в матче ЧМ с Белоруссией

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал ничейный исход матча первого тура группового этапа чемпионата мира по гандболу 2021 года между сборными России и Белоруссии.

«Ребята сегодня просто молодцы. Конечно, очень жаль, что не забили в последней атаке, но в целом вся команда — молодцы. По квалификации и профессионализму, к сожалению, мы немножко ниже белорусов, но я безумно рад тому, что показала сегодня команда на площадке. Мы долго проигрывали, доставали и в конце имели все шансы победить», — приводит слова Шишкарёва ТАСС.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграла вничью с Белоруссией на чемпионате мира по гандболу.