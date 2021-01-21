В МОК исключили возможность отмены Олимпиады в Токио

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Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд высказался по поводу проведения летних Олимпийских игр в Токио.
В МОК исключили возможность отмены Олимпиады в Токио
  • Reuters

«МОК не намерен отменять Олимпиаду. Нет причин для того, чтобы её не проводить», — приводит слова Паунда Kyodo.

При этом он поддержал идею, согласно которой Игры стоит провести без иностранных зрителей. Кроме того, Паунд заявил, что может быть отменена эстафета олимпийского огня.

Олимпийские игры в Токио изначально должны были пройти летом 2020 года, но их перенесли на 2021-й из-за коронавируса. 

Ранее сообщалось, что численность участников церемонии открытия Олимпиады в Токио будет сокращена.

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