В МОК исключили возможность отмены Олимпиады в Токио
- Reuters
«МОК не намерен отменять Олимпиаду. Нет причин для того, чтобы её не проводить», — приводит слова Паунда Kyodo.
При этом он поддержал идею, согласно которой Игры стоит провести без иностранных зрителей. Кроме того, Паунд заявил, что может быть отменена эстафета олимпийского огня.
Олимпийские игры в Токио изначально должны были пройти летом 2020 года, но их перенесли на 2021-й из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что численность участников церемонии открытия Олимпиады в Токио будет сокращена.