48-я победа подряд и реванш за поражение на ЧМ: как боксёры Гаджимагомедов и Батыргазиев пробились в финалы на Олимпиаде

Российские боксёры Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев пробились в финалы на Олимпиаде в Токио. Действующий чемпион страны в тяжёлом весе победил новозеландца Дэвида Ньику, несмотря на странное судейство арбитра из Аргентины. А представитель полулёгкого дивизиона взял реванш за поражение на чемпионате мира у кубинца Лазаро Альвареса. В свою очередь, легковес Габил Мамедов завершил выступление в четвертьфинале, уступив американцу Кейшону Дэвису.

В Токио продолжают определяться имена участников решающих стадий и победителей олимпийского турнира по боксу. В 11-й соревновательный день были разыграны золотые медали в категории до 69 кг у мужчин и до 57 кг у женщин, доставшиеся кубинцу Роньелю Иглесиасу и японке Сэне Ириэ соответственно. Кроме того, мужчины боролись за путёвки в финал в полулёгком и тяжёлом весе, в их числе были и представители России — Альберт Батыргазиев и Муслим Гаджимагомедов.

Первым в олимпийский ринг вошёл Гаджимагомедов, по праву считавшийся одним из главных претендентов на золото Игр. К Олимпиаде он подходил в статусе действующего чемпиона мира, а также имел в активе серию из 47 побед подряд. За время любительской карьеры он уступал всего пять раз, а последнее поражение датировалось августом 2017 года. На первенстве планеты в Гамбурге он проиграл казахстанцу Бектемиру Меликузиеву — будущему обладателю титула WBO Intercontinental и несостоявшемуся сопернику Сергея Ковалёва. Правда, тогда россиянин бился в полутяжёлом дивизионе, а после перехода ни разу не уступал.

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Не произошло этого и сейчас. Гаджимагомедову противостоял Дэвид Нийка — двукратный золотой медалист Игр Содружества, никогда не становившийся призёром мировых первенств. Причём в последний раз его поход к медали оборвался именно в дуэли с россиянином. Два года назад оппоненты схлестнулись во втором раунде чемпионата мира в Екатеринбурге, а победитель был определён единогласным решением. В Токио новозеландец уже гарантировал себе бронзовую медаль, а оказать серьёзное сопротивление Муслиму вновь не смог.

Какое-то время россиянину потребовалось на то, чтобы подстроиться под леворукого оппонента, но впоследствии проблем не возникало. Он превосходил визави как в работе ног, так и в точности ударов, постоянно опережая его в разменах. Нийка пытался сбивать напор противника с помощью клинчей, но особых дивидендов это не приносило. Комбинации Гаджимагомедова на регулярной основе достигали цели и позволяли ему завоёвывать расположение судей. Он немного ослабил хватку лишь в концовке заключительного раунда, что было неудивительно. Оценки арбитров оглашаются после каждого отрезка, следовательно, Муслим отлично знал, что помешать пробиться в финал ему могут либо досрочное поражение, либо нокдаун.

Примечательно, что бой Гаджимагомедова с Нийкой в очередной раз дал повод поразмышлять о том, насколько необъяснимыми порой являются критерии судейства в современном любительском боксе. По итогам схватки сразу трое судей отдали россиянину все три раунда, а ещё один — два из трёх, что можно считать практически единогласной констатацией его доминирования в ринге. В то же время, рефери из Аргентины проголосовал за новозеландца, причём записал в его актив все три отрезка — 30:27. Сложно сказать, чем именно руководствовался Роберто Фернандо Сервиде, но помешать Муслиму пробиться в финал не сумел.

«Аргентинского судью вообще надо дисквалифицировать. Не знаю, что он делал, может, в телефон смотрел. Думаю, его надо совсем убрать, тогда бокс станет чище», — цитирует ТАСС Гаджимагомедова, которого в финале ждёт сражение с олимпийским чемпионом, кубинцем Хулио Сесаром ла Крусом.

Батыргазиеву же пришлось значительно сложнее. И это неудивительно, ведь в полуфинале ему достался гораздо более грозный соперник. Лазаро Альварес имел в своём послужном списке три титула чемпиона мира, а также две бронзовые медали Игр, что делало его одним из самых опытных участников олимпийского турнира в полулёгком весе. Кроме того, до настоящего момента он уже дважды брал верх над Альбертом. Впервые Альварес победил его в ходе матчевого противостояния между сборными России и Кубы, которое прошло в Волгограде в 2018-м, а год спустя — на первенстве планеты в Екатеринбурге.

План кубинца был предельно прост — действовать вторым номером, ловить оппонента на контратаках и «набивать очки» — работать исключительно на число точных попаданий, пренебрегая при этом их мощью. И какое-то время эта тактика приносила плоды. Это подтверждают записки судей, отдавших ему первую трёхминутку. И это с учётом того, что именно россиянин больше прессинговал и наносил более акцентированные удары.

Во втором раунде давление Батыргазиева возросло. То ли 30-летний Альварес немного подустал, то ли его молодой противник почувствовал уверенность в своих силах, но ярких эпизодов с участием Альберта стало больше. Кубинцу зачастую приходилось буквально спасаться бегством, что вряд ли могло быть оценено положительно. Как итог, в преддверии заключительного отрезка счёт был равным — по одному арбитру встало на сторону каждого из спортсменов, а на карточках троих значился равный счёт.

Решающие три минуты сложно оценить однозначно. Батыргазиев явно подустал, но продолжал идти вперёд, выбрасывая более мощные и хлёсткие удары, а Альварес продолжал делать ставку на количество, а не качество. Его атаки хоть и достигали цели, но не несли опасности. Тем не менее большинство судей отдали предпочтение Лазаро в этом раунде, но не те, что могли обеспечить ему победу. В конечном счёте, голоса распределились таким образом — двое за кубинца (29:28 и 30:27), а трое — за россиянина (все — 29:28). За золото Альберт поспорит с американцем Дьюком Рэганом.

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В то же время, в лёгком весе Россия осталась без надежд на медали. Габил Мамедов не смог преодолеть барьер четвертьфинала, потерпев поражение от американца Кейшона Дэвиса. Бой получился не только зрелищным, но и крайне напряжённым, а решающим стал заключительный раунд, по ходу которого отечественный боксёр чуть было не оказался на полу.

Дэвис также предпочитал действовать вторым номером, но от Альвареса отличался тем, что мог гордо носить звание опасного контрпанчера. Он не пытался банально превзойти Мамедова по количеству точных попаданий, а хотел решить исход дуэли досрочно, что подкупало. Это же можно сказать и о Габиле, активно бросавшемуся вперёд и не стеснявшемуся вступать в агрессивные размены. Немного смущало то, насколько пассивно он вёл себя в клинче, зачастую демонстративно опуская руки.

По ходу битвы Дэвис запомнился парой не самых красивых моментов. В клинче он явно нервничал и несколько раз откидывал от себя Мамедова, а однажды и вовсе уложил того на канвас с помощью подножки. Но всё же самый яркий эпизод также пришёлся на долю американца. В третьем раунде ему удалась комбинация из правого прямого по корпусу и двух боковых в челюсть, которая потрясла россиянина. Тот с трудом удержался на ногах, а у рефери в ринге не оставалось иного выбора, кроме как открыть счёт. Именно тогда Кейшон и склонил на свою сторону всех пятерых судей, обеспечив себе победу и выход в полуфинал Олимпиады — 4:1.