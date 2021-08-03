Бронзовое счастье Нагорного и Байлз: чем завершился турнир по спортивной гимнастике на Играх в Токио

Никита Нагорный и Симона Байлз завоевали бронзовые медали в последний день олимпийского турнира по спортивной гимнастике. Американка поднялась на подиум по итогам выступления на бревне, а россиянин воспользовался ошибками соперников на перекладине. Победу же в общем медальном зачёте одержали китайцы, получившие в последний день четыре награды, две из которых золотые. Они разделили первенство с командой России по общему числу медалей.

Заключительный день турнира по спортивной гимнастике просто обязан был пройти под знаком Симоны Байлз. Четырёхкратная олимпийская чемпионка до предела закрутила интригу соревнований, не снявшись с последнего финала — на бревне. Можно было смело перерабатывать этот сюжет в сценарий, ничего не придумывая и не добавляя, и аншлаг обеспечен! Для хеппи-энда требовалось одно: чтобы Симона одержала победу.

На бревне американка трижды побеждала и дважды брала бронзовые награды на мировых первенствах, а также финишировала третьей на Играх в Рио позади голландки Сане Веверс и соотечественницы Лори Эрнандес, понизив по сравнению с квалификацией сложность своей программы на 0,2.

Но в квалификации нынешних соревнований Байлз отобралась лишь с седьмым результатом. Оставалось только догадываться, до какой степени она может нервничать в своём единственном олимпийском финале, пропустив весь личный турнир.

Почему гимнастка оставила именно бревно, которое испокон века принято считать наиболее сложным и коварным снарядов? На мой взгляд, Байлз сделала это по совершенно очевидной причине: в отличие от трёх остальных видов этот снаряд не требует от спортсмена элементов, где сальтовые вращения сочетались бы с большим количеством винтов. То есть, возможность «потеряться» в воздухе (а именно это произошло с четырёхкратной олимпийской чемпионкой в опорном прыжке командного турнира) сведена даже не к минимуму, а к нулю.

Выступила Симона более чем добротно, но без блеска. Само по себе возвращение американки на помост стало, конечно же, сильным шагом, заслуживающим если не восхищения, то большого уважения. Но по качеству комбинацию сильнейшей гимнастки мира было не сравнить с тем, как отработали в этом финале китаянки Сицзинь Тан и Гуань Чэньчэнь. Да и по коэффициенту сложности Байлз уступила сразу трём девушкам: совсем крошечной Гуань (та продемонстрировала программу запредельной сложности с базой в 6,9), соотечественнице Синише Ли и канадке Элизабет Блэк.

В сумме Симона проиграла победительнице весьма солидную по гимнастическим меркам величину — 0,633 балла. Это не вчерашнее равенство Дениса Аблязина и Син Джи-хвана в соревнованиях по опорному прыжку и даже не две десятки отставания Ангелины Мельниковой от Джейд Кери, ставшей чемпионкой в вольных упражнениях. Словом, если возвращаться к кинематографическим сравнениям, концовку сценария однозначно стоило бы переписать.

Российским атлетам в этот день не слишком везло: Давид Белявский остался на брусьях пятым, единственная финалистка команды на всё том же бревне Владислава Уразова показала лишь восьмой результат, не слишком верилось и в то, что доберётся до пьедестала Никита Нагорный: в квалификации он имел на перекладине пятую сумму баллов и не слишком высокую (в сравнении с соперниками) базовую сложность.

До начала заключительного турнира на Играх россиянин и сам расценивал собственные шансы на этом снаряде не слишком оптимистично. Возможно, то была чисто эмоциональная реакция — выступление на перекладине в многоборье у гимнаста не задалось, и это стало одной из причин по которой абсолютный чемпион мира не добрался до личного олимпийского золота. Но заключительный финал — это всегда жесточайший стресс и, как следствие, непредсказуемые расклады. Так произошло и в Токио.

Финал был открыт падением казахстанского гимнаста Милада Карими, показавшего второй результат в квалификации, а после очень чистого исполнения своей комбинации Нагорным со снаряда дважды сорвался японец Такеру Китазоно. За ним слетел на маты и австралиец Тайсон Булл.

Так что к середине финального потока Нагорный продолжал с приличным запасом удерживать первенство.

Другой вопрос, что надежда на медаль всё равно оставалась призрачной. С базовой стоимостью комбинации в 6,0 Никита заведомо уступал по 0,5 абсолютному олимпийскому чемпиону Дайки Хашимото и чемпиону мира-2017 из Хорватии Тину Србичу. Оба отработали без ошибок и совершенно справедливо обошли россиянина. Но на его бронзовое счастье завершавший программу голландец Барт Теурло с нервами тоже не справился.