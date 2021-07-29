Далалоян об отказе Байлз от участия в многоборье: в США по-другому на это смотрят
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«Я сразу понимаю, насколько разные темпераменты и менталитет, воспитание и отношение ко всему этому в России и США. Но она всё-таки девочка, пусть с невероятными и сложными прыжками. А во-вторых, у них по-другому на это смотрят. Особенно когда у человека уже есть большое количество золотых олимпийских медалей», — цитирует Далалояна ТАСС.
Американская гимнастка Симона Байлз не смогла завершить соревнования в финале женского командного многоборья на Олимпиаде в Токио из-за травмы. Впоследствии спортсменка приняла решение отказаться от выступления в личном многоборье.
24-летняя Байлз является четырёхкратной олимпийской чемпионкой, а также имеет в своём активе серебро и бронзу Игр. Также в её активе 19 золотых медалей чемпионатов мира.
Ранее советский и российский медик, бывший директор антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России Николай Дурманов высказался о проблемах в американской спортивной гимнастике.