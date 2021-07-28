Дурманов не исключил, что в американскую гимнастику приходят дети из социально неблагополучных семей

Советский и российский медик, бывший директор антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России Николай Дурманов высказался о проблемах в американской спортивной гимнастике.

«Я ничего не утверждаю про Байлз, а просто рассказываю про препарат. Надо понимать, что такое американская гимнастика. Там, как это недавно стало широко известно, вовсю порезвился врач, который использовал маленьких девочек в сексуальных целях, и, помнится, когда эта информация была официально обнародована, я ещё подумал: интересно было бы узнать: откуда в американскую спортивную гимнастику приходят дети? Вполне возможно, что их поставляют так называемые socially disadvantaged groups — социально неблагополучные слои населения. Если это действительно так, то многое становится понятным», — сказал Дурманов RT.

Ранее Дурманов рассказал о побочных эффектах запрещённого препарата, который принимает Байлз.