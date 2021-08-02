Мать Аблязина назвала несправедливым результат сына в опорном прыжке

Короткая ссылка
Мать российского гимнаста Дениса Аблязина Любовь Аблязина отреагировала на серебряную медаль сына в соревнованиях в опорном прыжке на летних Олимпийских играх в Токио.
Мать Аблязина назвала несправедливым результат сына в опорном прыжке
  • РИА Новости

«Это всё их спортивные уловки. Это от нас не зависит. Судьи приняли такое решение. Несправедливо это было. На кольцах тоже занизили. Вообще, россиян на Олимпиаде обсчитывали. Денисом мы гордимся, а теперь вдвойне. Серебряная медаль с золотым отливом. И чисто золотая. Так что у нас всё отлично», — сказала Аблязина «Подъему».

Российский гимнаст стал вторым в финале опорного прыжка, получив 14,783 балла, как и победитель — Син Джи-хван из Южной Кореи.

Ранее Аблязин заявил, что не понял, почему судьи поставили его на второе место при равных баллах с победителем ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить