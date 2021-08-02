Мать Аблязина назвала несправедливым результат сына в опорном прыжке
- РИА Новости
«Это всё их спортивные уловки. Это от нас не зависит. Судьи приняли такое решение. Несправедливо это было. На кольцах тоже занизили. Вообще, россиян на Олимпиаде обсчитывали. Денисом мы гордимся, а теперь вдвойне. Серебряная медаль с золотым отливом. И чисто золотая. Так что у нас всё отлично», — сказала Аблязина «Подъему».
Российский гимнаст стал вторым в финале опорного прыжка, получив 14,783 балла, как и победитель — Син Джи-хван из Южной Кореи.
Ранее Аблязин заявил, что не понял, почему судьи поставили его на второе место при равных баллах с победителем ОИ.