Мать Аблязина назвала несправедливым результат сына в опорном прыжке

Мать российского гимнаста Дениса Аблязина Любовь Аблязина отреагировала на серебряную медаль сына в соревнованиях в опорном прыжке на летних Олимпийских играх в Токио.

«Это всё их спортивные уловки. Это от нас не зависит. Судьи приняли такое решение. Несправедливо это было. На кольцах тоже занизили. Вообще, россиян на Олимпиаде обсчитывали. Денисом мы гордимся, а теперь вдвойне. Серебряная медаль с золотым отливом. И чисто золотая. Так что у нас всё отлично», — сказала Аблязина «Подъему».

Российский гимнаст стал вторым в финале опорного прыжка, получив 14,783 балла, как и победитель — Син Джи-хван из Южной Кореи.

Ранее Аблязин заявил, что не понял, почему судьи поставили его на второе место при равных баллах с победителем ОИ.