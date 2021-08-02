Аблязин не понял, почему судьи поставили его на второе место при равных баллах с победителем ОИ

Российский гимнаст Денис Аблязин отреагировал на серебряную медаль в соревнованиях в опорном прыжке на летних Олимпийских играх в Токио.

«Почему серебряная медаль — это лучше спрашивать у судей. У них своё видение. Я так и не понял, по какой оценке они выводили. Должны рассказывать тренеры об этом, которые знали правила. Моя задача — прыгать. Могла быть золотая медаль, но так случилось. Говорят, что украли золото? Пусть пишут что угодно, это ничего не изменит. Призываю всех успокоиться. Я не буду произносить вслух то, что думаю», — сказал Аблязин.

Россиянин стал вторым в финале опорного прыжка, получив 14,783 балла, как и победитель — Син Джи-хван из Южной Кореи.

Ранее стало известно, почему не был подан протест на оценку гимнаста Аблязина.