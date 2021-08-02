Стало известно, почему не был подан протест на оценку гимнаста Аблязина

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Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что национальная команда не подавала протест на оценку россиянина Дениса Аблязина в финале опорного прыжка на летних Олимпийских играх в Токио.
Стало известно, почему не был подан протест на оценку гимнаста Аблязина
  • Reuters

«Нет, протест мы не подавали. В опорном прыжке судят не по качеству исполнения, если равные результаты, а по наиболее трудному прыжку. Син прыгнул шестибалльный прыжок, вот и всё. Других разговоров быть не может», — сказала Родионенко.

Россиянин стал вторым в финале опорного прыжка, получив 14,783 балла, как и победитель — Син Джи-хван из Южной Кореи.

Ранее Хоркина отреагировала на серебро Аблязина при равных баллах с победителем ОИ.

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