Хоркина отреагировала на серебро Аблязина при равных баллах с победителем ОИ

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на серебряную медаль россиянина Дениса Аблязина в соревнованиях в опорном прыжке на летних Олимпийских играх в Токио.
Хоркина отреагировала на серебро Аблязина при равных баллах с победителем ОИ
  • РИА Новости

«В правилах прописано право тренера и спортсмена подать апелляцию, если они не согласны с оценкой. Я не знаю, станут ли оспаривать результат российские тренеры, но если нет, значит, они не видят для этого оснований. Лично мне показалось, что оценку Денису чуть поджали. Но нужно понимать: при равном качестве исполнения элемента всё решает доскок. Доскока у Дениса не получилось. А в этом случае очень трудно предъявлять кому-то претензии», — сказала Хоркина RT.

Аблязин стал вторым в финале опорного прыжка, получив оценку, аналогичную с победителем Чо Хван Шин из Южной Кореи — 14,783 балла.

Ранее Голоцуцков объяснил, почему Аблязин завоевал лишь серебро при равных баллах с победителем ОИ.

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