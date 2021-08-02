Голоцуцков объяснил, почему Аблязин завоевал лишь серебро при равных баллах с победителем ОИ

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине Антон Голоцуцков отреагировал на серебряную медаль россиянина Дениса Аблязина в соревнованиях в опорном прыжке на Играх в Токио.

«Очень двоякие остались чувства от финала. Денис Аблязин — большой молодец, но, к сожалению, на обоих прыжках у него не было чистых приземлений. А каждый лишний шаг — это сбавка. Спорить с судьями в таких случаях бесполезно: если дал повод, будь готов к тому, что оценка получится ниже ожидаемой. К тому же у корейца была более высокая базовая оценка.

Что случилось с ребятами, объяснить не могу. Знаю, что ребята работали над доскоками очень много, готовили их, наверняка оба понимали, что это — заключительный финал, где надо идти ва-банк и не беречь ноги. Но именно из-за доскоков они и пострадали: ни у Дениса, ни у Никиты не получилось «мёртво» встать на приземлениях. Могли просто устать.

Но вообще я несколько разочарован опорным прыжком. Осталось ощущение, что 20 лет назад общий уровень сложности был более высоким. А здесь два человека в олимпийском финале крутят два сальто вперёд и садятся на мат…» — сказал Голоцуцков RT.

Аблязин стал вторым в финале опорного прыжка, получив оценку, аналогичную с победителем Чо Хван Шин из Южной Кореи — 14,783 балла.

Ранее сообщалось, что Аблязин завоевал серебро ОИ в опорном прыжке.